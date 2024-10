Dilei.it - Un Sanremo “neomelodico”, 3 artisti campani per Carlo Conti: un nuovo caso Geolier alle porte

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Come sarà il Festival didi? Le ipotesi sono svariate ma, un po’ a sorpresa, pare che possa esserci più spazio del previsto per laa. Ben tresarebbero infatti al vaglio deldirettoreco. Ecco di chi si tratta e perché potrebbe crearsi un”, dopo quello dell’ultima edizione di Amadeus. Unnapoletano Lo scorso anno ilha spinto Amadeus e il suo ultimoin una durissima polemica. La sala stampa si è scagliata contro il rapper napoletano, organizzandosi per far fronte comune, quasi in massa, così da consegnare la vittoria ad Angelina Mango. Il tutto in un clima surreale, frutto anche di sospetti su presunte truffe nel sistema dei voti da casa. Peccato che, tempo dopo, sia stato comprovato come in realtà qualche milione di voti validi non sia mai stato conteggiato.