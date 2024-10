Tragico incidente sulla A1: camionista perde la vita nel ribaltamento del mezzo pesante (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra il casello di San Vittore e Caianello, in direzione Sud. L’evento, avvenuto intorno alle 15:00, ha avuto esiti drammatici con la morte di un camionista a causa del ribaltamento dell’autoarticolato. I dettagli del sinistro stanno emergendo nelle indagini in corso, mentre i soccorsi si sono mobilitati rapidamente per gestire la situazione. Dinamica dell’incidente La giornata di oggi si è trasformata in un incubo per il conducente di un autoarticolato, il quale ha perso il controllo del mezzo, causando il ribaltamento e la conseguente tragedia. Gaeta.it - Tragico incidente sulla A1: camionista perde la vita nel ribaltamento del mezzo pesante Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravesi è verificato nel pomeriggio sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra il casello di San Vittore e Caianello, in direzione Sud. L’evento, avvenuto intorno alle 15:00, ha avuto esiti drammatici con la morte di una causa deldell’autoarticolato. I dettagli del sinistro stanno emergendo nelle indagini in corso, mentre i soccorsi si sono mobilitati rapidamente per gestire la situazione. Dinamica dell’La giornata di oggi si è trasformata in un incubo per il conducente di un autoarticolato, il quale ha perso il controllo del, causando ile la conseguente tragedia.

