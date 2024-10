Stellantis nel giorno dello sciopero generale, corteo dei lavoratori a Torino e Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sindacati e lavoratori Stellantis in corteo a Torino e Roma in occasione dello sciopero generale di venerdì 18 ottobre. Sotto accusa il calo della produzione, il ricorso alla cassa integrazione e la stretta sugli investimenti. Per i sindacati di categoria si tratta della prima manifestazione unitaria dopo 30 anni. Oltre a Torino e Roma, indette manifestazioni in molte piazze d’Italia fra cui Bari, Potenza, Napoli, Avellino, Cassino e Termoli. Lo slogan: “L’automotive merita di più”. La manifestazione a Torino A Torino la manifestazione è partita da piazza Castello alla volta di piazza Palazzo di Città, dove è stato programmato un presidio dei lavoratori sostenuti dai sindacati Ugl, Fismic e Aqcfr. Il corteo a Roma La manifestazione nazionale di Roma è stata indetta da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”. Quifinanza.it - Stellantis nel giorno dello sciopero generale, corteo dei lavoratori a Torino e Roma Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sindacati einin occasionedi venerdì 18 ottobre. Sotto accusa il calo della produzione, il ricorso alla cassa integrazione e la stretta sugli investimenti. Per i sindacati di categoria si tratta della prima manifestazione unitaria dopo 30 anni. Oltre a, indette manifestazioni in molte piazze d’Italia fra cui Bari, Potenza, Napoli, Avellino, Cassino e Termoli. Lo slogan: “L’automotive merita di più”. La manifestazione ala manifestazione è partita da piazza Castello alla volta di piazza Palazzo di Città, dove è stato programmato un presidio deisostenuti dai sindacati Ugl, Fismic e Aqcfr. IlLa manifestazione nazionale diè stata indetta da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil sotto lo slogan “Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”.

