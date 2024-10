“Stalking condominiale” a causa dei suoi tre cani: condannato un professionista fiorentino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – condannato a 1 anno e 8 mesi per Stalking condominiale a causa dei suoi cani un professionista di Firenze. Era accusato di aver lasciato tre labrador nel giardino e così di aver «creato consapevolmente e volontariamente uno stato di ansia nel dirimpettaio di casa, costringendolo a cambiare abitudini». Una situazione che, per la pm Christine von Borries, è andata avanti per anni a partire dal 2015. Il docente dovrà risarcire i danni ai vicini di casa, che per difendersi dai latrati erano stati costretti a montare i doppi vetri alle finestre a utilizzare i tappi per le orecchie e perfino comprare un altro appartamento dove andare a dormire. Poi sono partite le denunce a polizia e carabinieri. Ora la sentenza. Infine, il giudice Virginia Mazzeo ha dichiarato prescritto il reato di disturbo alla quiete pubblica contestato dalla procura Lanazione.it - “Stalking condominiale” a causa dei suoi tre cani: condannato un professionista fiorentino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 –a 1 anno e 8 mesi perdeiundi Firenze. Era accusato di aver lasciato tre labrador nel giardino e così di aver «creato consapevolmente e volontariamente uno stato di ansia nel dirimpettaio di casa, costringendolo a cambiare abitudini». Una situazione che, per la pm Christine von Borries, è andata avanti per anni a partire dal 2015. Il docente dovrà risarcire i danni ai vicini di casa, che per difendersi dai latrati erano stati costretti a montare i doppi vetri alle finestre a utilizzare i tappi per le orecchie e perfino comprare un altro appartamento dove andare a dormire. Poi sono partite le denunce a polizia e carabinieri. Ora la sentenza. Infine, il giudice Virginia Mazzeo ha dichiarato prescritto il reato di disturbo alla quiete pubblica contestato dalla procura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parioli - il Re dell’acqua minerale nei guai : condannato per stalking condominiale Francesco Agnello - Con la compagna avrebbe messo in atto per oltre dieci anni veri e propri atti persecutori nei confronti dei condomini della palazzina dei Parioli dove abita. La condanna per stalking confermata anche in secondo grado per Francesco Agnello, imprenditore delle acque minerali e del settore alimentare. (Fanpage.it)