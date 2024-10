Ilfattoquotidiano.it - Spara all’ex moglie fuori dal supermercato e si suicida: era stato denunciato e aveva il braccialetto elettronico

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Hato allae si è tolto la vita con la stessa arma. È tutto avvenuto a San Severo, in provincia di Foggia nel parcheggio di un. Mario Furo 59enne agente della polizia penitenziaria in pensione, dopo aver colpito con diversi colpi d’arma la donna, 56 anni, è tornato nella sua macchina e si èto. La donna è stata soccorsa dal 118 ed è in condizioni critiche. L’uomo sarebbepiù voltedalla donna, per questoil divieto di avvicinamento e indossava il. Il titolare di un market di fronte alEurospin di via Salvemini racconta: “Ho sentito alcuni spari. Non so quanti, ma tanti. Mi sono precipitato. Poi il silenzio fino all’arrivo delle auto dei carabinieri a sirene spiegate”, aggiunge “È una tragedia, l’ennesima di questa portata”.