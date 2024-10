Scontro sulla Manovra, governo attaccato dalle opposizioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) La politica italiana, si accende il dibattito sulla Manovra. Servizio di Augusto Cantelmi Scontro sulla Manovra, governo attaccato dalle opposizioni TG2000. Tv2000.it - Scontro sulla Manovra, governo attaccato dalle opposizioni Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La politica italiana, si accende il dibattito. Servizio di Augusto CantelmiTG2000.

Scontro sui numeri della manovra economica : riflessioni e polemiche nel settore sanitario - Secondo fonti interne alla maggioranza, si prevede che l’arrivo del testo in discussione avverrà all’inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, che coinciderà con una conferenza stampa della premier per illustrare le nuove misure. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

Sanità in manovra - è scontro tra medici e governo. Meloni : «Tutte falsità - è un finanziamento record». Ma i numeri dicono altro - Solo pochi giorni fa le Regioni, interpreti del malcontento dei professionisti delle strutture ospedaliere, avevano scritto una lettera ai Ministeri competenti (Economia e Sanità ) chiedendo un deciso aumento nei finanziamenti. Ammesso che i 3 miliardi promessi arrivino effettivamente nella prossima Finanziaria. (Open.online)

Manovra - Giorgetti : “No tasse e sacrificio per le banche”. Meloni ‘orgogliosa’ ma è scontro sulla sanità - Il gettito atteso è di circa 3,5 miliardi, di cui 1 miliardo dalle assicurazioni. “Sacrifici” per banche e assicurazioni, e per i ministeri, ma “nessun’altra tassa“. Per la segretaria del Pd Elly Schlein, “siamo al solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi”, perché “si tratta di anticipi di tasse già dovute da banche e assicurazioni che saranno loro puntualmente ... (Lapresse.it)