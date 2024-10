Questione mercato, Forza Italia e Lega in coro: “Giusto che resti a Piazza Risorgimento” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di incertezze e decisioni improvvisate, l’amministrazione Mastella torna sui propri passi e rinuncia al trasferimento del mercato a via Salvemini. È l’ennesima clamorosa prova di approssimazione e pressappochismo che avevamo già denunciato. Fin dall’inizio, era chiaro che questa decisione non avrebbe retto alle evidenze pratiche e ai disagi che avrebbe causato alla città”. “Abbiamo sempre sostenuto che una pianificazione seria e condivisa fosse necessaria per evitare il caos che si è puntualmente verificato. Resta il fatto che la città è continuamente sotto stress a causa degli scivoloni e dei ripetuti ripensamenti di questa amministrazione, che sta portando un’intera comunità allo sbando con decisioni sconclusionate e improvvisi cambi di rotta. Anteprima24.it - Questione mercato, Forza Italia e Lega in coro: “Giusto che resti a Piazza Risorgimento” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di incertezze e decisioni improvvisate, l’amministrazione Mastella torna sui propri passi e rinuncia al trasferimento dela via Salvemini. È l’ennesima clamorosa prova di approssimazione e pressappochismo che avevamo già denunciato. Fin dall’inizio, era chiaro che questa decisione non avrebbe retto alle evidenze pratiche e ai disagi che avrebbe causato alla città”. “Abbiamo sempre sostenuto che una pianificazione seria e condivisa fosse necessaria per evitare il caos che si è puntualmente verificato. Resta il fatto che la città è continuamente sotto stress a causa degli scivoloni e dei ripetuti ripensamenti di questa amministrazione, che sta portando un’intera comunità allo sbando con decisioni sconclusionate e improvvisi cambi di rotta.

