Pevidem SC-Benfica (Coppa di Portogallo - 19-10-2024 ore 21 : 15 ) : formazioni - quote - pronostici. Partenza morbida per le Aquile nella Taça de Portugal - Mercoledì notte il Benfica sfiderà il Feyenoord in Champions League al Da Luz e tanti pensieri dell’ambiente probabilmente sono già a quella sera: sabato notte, però, le Aquile devono onorare il loro esordio in Taça de Portugal, che li vedrà opposti al Pevidem, squadra di quarta divisione che nella precedente ronda ha eliminato a sorpresa […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Nacional Madeira-Benfica (domenica 06 ottobre 2024 ore 19 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Impegno non impossibile per le Aquile - Si era capito che la scelta di affidarsi a Bruno Lage poteva portare dei benefici nell’immediato ma forse nemmeno Rui Costa aveva pensato che il suo Benfica potesse raggiungere un livello di rendimento così alto: mercoledì notte la squadra di Lisbona si è superata, travolgendo 4-0 l’Atletico Madrid al Da Luz e salendo a 6 […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

