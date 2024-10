Ilfattoquotidiano.it - Open Arms, pm sotto scorta dopo le minacce. Leghisti manifestano per Salvini. Bongiorno: “La barca poteva andare in Spagna”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) È il giorno della difesa a Palermo per il processoche vede imputato il vicepremier leghista Matteo. Ma è anche il giorno della manifestazione di solidarietà voluta dal Carrocciola richiesta di pena a 6 anni per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per ave contro i pm re impedito, cinque anni fa, lo sbarco dalla nave della ong spagnola di 147 migranti a Lampedusa. I migranti rimasero in mare 19 giorni nell’agosto del 2019. Una requisitoria che è costata una valanga di insulti esocial e per cui è stata assegnata laalla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l’accusa. Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l’unica del pool a non essere ancora tutelata. In piazza – La manifestazione della Lega per solidarietà a Matteoè in corso in piazza Politeama a Palermo.