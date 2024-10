Nuovo Teatro Orione, sul palco anche i podcast live: il 27 ottobre #NoFilter con il rapper Nesli (Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) Al Nuovo Teatro Orione il 27 ottobre Nesli Ospite della seconda puntata del podcast #NoFilter Il cantautore di Senigallia si racconta live sul palco del Nuovo Teatro Orione, fra prove casalinghe e momenti di approfondimento Ultima puntata il 20 novembre di Unboxing, format interattivo ospitato da SCENA ‚Äď Social Club, con le domande anonime del pubblico 27 ottobre, h. 20.30 ‚Äď Via Tortona, 7 Roma Dopo la chiacchierata senza filtri con l‚Äôattrice e content creator Angelica Massera, torna il podcast prodotto da Nuovo Teatro Orione, #NoFilter, con un Nuovo protagonista: sar√† il rapper¬†Nesli¬†ad accomodarsi sul divanetto il 27 ottobre, insieme alla speaker di RDS,¬†Francesca Romana D‚ÄôAndrea,¬†per raccontarsi in un modo diretto e sincero. Romadailynews.it - Nuovo Teatro Orione, sul palco anche i podcast live: il 27 ottobre #NoFilter con il rapper Nesli Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) Alil 27Ospite della seconda puntata delIl cantautore di Senigallia si raccontasuldel, fra prove casalinghe e momenti di approfondimento Ultima puntata il 20 novembre di Unboxing, format interattivo ospitato da SCENA ‚Äď Social Club, con le domande anonime del pubblico 27, h. 20.30 ‚Äď Via Tortona, 7 Roma Dopo la chiacchierata senza filtri con l‚Äôattrice e content creator Angelica Massera, torna ilprodotto da, con unprotagonista: sar√† il¬†¬†ad accomodarsi sul divanetto il 27, insieme alla speaker di RDS,¬†Francesca Romana D‚ÄôAndrea,¬†per raccontarsi in un modo diretto e sincero.

