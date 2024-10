Nessuno vuole comprare la villa dei Ferragnez: «Pretendono il doppio del prezzo d’acquisto» (Di venerdì 18 ottobre 2024) villa Matilda non la vuole Nessuno. La casa dei Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni) a Pognana Lario sul lago di Como è ampia 400 metri quadri e ha un giardino di un ettaro, oltre alla piscina a sfioro e motoscafo. Dopo la separazione l’ex coppia l’ha messa in vendita. Il prezzo è di 10 milioni di euro «trattabili». Anche se, scrive oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera, l’avevano comprata per cinque milioni a dicembre 2023. villa Matilda» sorge proprio di fronte alla già villa di George Clooney, sull’altra riva, nel paese di Laglio. Finora l’ha vista una decina di aspiranti acquirenti. Ma Nessuno ha detto sì. L'articolo Nessuno vuole comprare la villa dei Ferragnez: «Pretendono il doppio del prezzo d’acquisto» proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024)Matilda non la. La casa dei(Fedez e Chiara Ferragni) a Pognana Lario sul lago di Como è ampia 400 metri quadri e ha un giardino di un ettaro, oltre alla piscina a sfioro e motoscafo. Dopo la separazione l’ex coppia l’ha messa in vendita. Ilè di 10 milioni di euro «trattabili». Anche se, scrive oggi l’edizione milanese del Corriere della Sera, l’avevano comprata per cinque milioni a dicembre 2023.Matilda» sorge proprio di fronte alla giàdi George Clooney, sull’altra riva, nel paese di Laglio. Finora l’ha vista una decina di aspiranti acquirenti. Maha detto sì. L'articololadei: «ildel» proviene da Open.

