Ilgiorno.it - Monza, infiltrazioni alla biblioteca San Gerardo. I sindacati lanciano l’allarme: “A rischio la salute di dipendenti e utenti”

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Fa un certo effetto entrareSandi, una delle più attive e frequentate della città, e vedere la zona dell’ingresso cosparsa di catini per raccogliere l’acqua che scende dal soffitto. Ma quando piove forte succede proprio questo e il personale è costretto a questa misura d’emergenza per limitare i danni provocati dalle. Sono stati diversi i cittadini a segnalare il problema, tra cui Giovanni Romano, sindacalista Usb e presidente del Cral del Comune di, che ha rilevato come sia “un fatto ricorrente ogni qualvolta la pioggia sia più sostenuta”, da frequentatore abituale della. Fortunatamente lo stillicidio d’acqua non va a colpire arredi o libri, ma esige comunque un intervento in tempi celeri, per non estendere i danni. Da qui la sollecitazione del sindacato Usb.