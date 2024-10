Milano capitale (anche) del turismo, tra rischi e responsabilità (Di venerdì 18 ottobre 2024) Colombo Clerici* Il 2024 sarà un anno record per il turismo nel mondo, nonostante guerre ed incertezze economiche. Con oltre 1,4 miliardi di viaggiatori, si è finalmente oltrepassato il livello del 2019, l’anno prepandemico. Come sta andando in Italia? Secondo le prime analisi degli operatori, il turismo 2024 sta superando i livelli degli anni precedenti: 467,2 milioni di presenze, vale a dire più 3,6% rispetto al 2023 e il 107% rispetto al 2019. Un risultato che evidenzia però un andamento del turismo nazionale più debole di quello estero. La componente domestica si stima che, con una crescita del 2,6% rispetto al 2023, possa finalmente superare anche se di poco i livelli pre-pandemici (101,6% rispetto al 2019). Ilgiorno.it - Milano capitale (anche) del turismo, tra rischi e responsabilità Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Colombo Clerici* Il 2024 sarà un anno record per ilnel mondo, nonostante guerre ed incertezze economiche. Con oltre 1,4 miliardi di viaggiatori, si è finalmente oltrepassato il livello del 2019, l’anno prepandemico. Come sta andando in Italia? Secondo le prime analisi degli operatori, il2024 sta superando i livelli degli anni precedenti: 467,2 milioni di presenze, vale a dire più 3,6% rispetto al 2023 e il 107% rispetto al 2019. Un risultato che evidenzia però un andamento delnazionale più debole di quello estero. La componente domestica si stima che, con una crescita del 2,6% rispetto al 2023, possa finalmente superarese di poco i livelli pre-pandemici (101,6% rispetto al 2019).

