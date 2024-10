Migranti in Albania, il tribunale di Roma non convalida il trattenimento. Lega: "Inaccettabile" (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - "Proprio nel giorno dell'udienza del processo Open Arms contro Matteo Salvini, l'ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente Inaccettabile e grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire". Così una nota della Lega commenta la decisione del tribunale di Roma nei confronti dei Migranti del Cpr italiano di Gjader, in Albania. Il provvedimento era stato emesso nei confronti di dodici Migranti che fanno parte del gruppo dei 16 trasportati in Albania con una nave della Marina Militare italiana. Agi.it - Migranti in Albania, il tribunale di Roma non convalida il trattenimento. Lega: "Inaccettabile" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - "Proprio nel giorno dell'udienza del processo Open Arms contro Matteo Salvini, l'ordinanza che nonildegli immigrati inè particolarmentee grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire". Così una nota dellacommenta la decisione delÂdinei confronti deidel Cpr italiano di Gjader, in. Il provvedimento era stato emesso nei confronti di dodiciche fanno parte del gruppo dei 16 trasportati incon una nave della Marina Militare italiana.

