Le migliori pizze senza glutine di Milano secondo il Gambero Rosso

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo il nostro approfondimento sullerie con proposta gluten free a Napoli, stavolta approdiamo a, città dall'offerta ristorativa ricchissima, che, su questo versante, comincia ad avere dei riferimenti qualitativi di interesse. C'è chi aldedica ambienti di lavoro e forni appositi, chi sfrutta la catena del freddo con impasti pronti e abbattuti, chi, invece, come Peperino e, Sorbillo o Spontini, profila con questo focus l'intera proposta. Bigaria Contemporanea Insegna in gran voga, sia per l’efficacia della proposta, con una pizza a lunga maturazione con abbinamenti audaci e di qualità, che per l’ambiente bello e confortevole. Due i locali, uno in via A. Volta 20 e l’altro in via A. Pollaiuolo 9, in zona Isola.