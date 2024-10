La Promessa, trame spagnole: Cruz ha commissionato un omicidio, chi ha fatto uccidere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo delle soap opera, dove i colpi di scena e le rivelazioni scioccanti sono all’ordine del giorno, la serie spagnola “La Promessa” non fa eccezione. Nelle prossime puntate, si profila un dramma avvincente che ruota attorno a Cruz, una figura che potrebbe presto trovarsi al centro di una tempesta di accuse e rivelazioni. Al centro di questa trama intricata c’è una domanda cruciale: Cruz ha davvero commissionato l’omicidio di Dolores? La complessità dei legami e delle motivazioni Per comprendere appieno la complessità di questa situazione, è necessario fare un passo indietro e ricostruire i legami e le motivazioni che potrebbero aver spinto Cruz a compiere un gesto così estremo. Gaeta.it - La Promessa, trame spagnole: Cruz ha commissionato un omicidio, chi ha fatto uccidere Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo delle soap opera, dove i colpi di scena e le rivelazioni scioccanti sono all’ordine del giorno, la serie spagnola “La” non fa eccezione. Nelle prossime puntate, si profila un dramma avvincente che ruota attorno a, una figura che potrebbe presto trovarsi al centro di una tempesta di accuse e rivelazioni. Al centro di questa trama intricata c’è una domanda cruciale:ha davverol’di Dolores? La complessità dei legami e delle motivazioni Per comprendere appieno la complessità di questa situazione, è necessario fare un passo indietro e ricostruire i legami e le motivazioni che potrebbero aver spintoa compiere un gesto così estremo.

La Promessa - trame spagnole : la sconvolgente svolta sulla morte di Feliciano - La donna sospetta che la morte di Feliciano non sia stata del tutto casuale e comincia ad avere i primi sospetti. La Promessa anticipazioni spagnole: la svolta sulla morte di Feliciano e la preoccupazione di Cruz. Inizialmente Petra le crede, ma i suoi sospetti non verranno del tutto chiariti. Cosa succede. (Velvetmag.it)

La Promessa - trame spagnole : Alonso licenzia Jana e la allontana dalla tenuta - le anticipazioni - Il marchesino informerà infatti i genitori di avere intenzione di sposare Jana, una decisione che né Alonso né Cruz sembreranno gradire. Alonso caccia Jana da La Promessa Jana si recherà subito da Cruz e le ribadirà che non sarà disposta a lasciarsi compare. Poco dopo Manuel sarà arrestato con l’accusa di aver ucciso Gregorio. (Superguidatv.it)

La Promessa - trame spagnole : Santos si vendica di Vera e porta alla luce il suo segreto - Il figlio di Ricardo – che al contrario del padre avrà un carattere bellicoso – non si arrenderà tanto facilmente e cercherà un modo per avvicinare la giovane donna a sé. Nel corso delle prossime puntate La Promessa avremmo modo di conoscere Santos, il figlio di Ricardo, che non nasconderà la sua attrazione per Vera. (Superguidatv.it)