La destra sembra sempre sul punto di capitolare, poi ritrova l’unità in nome del governo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gioco delle tre carte al centrodestra riesce alla perfezione. La casistica è ormai pesante. Della finanziaria ha scritto Mario Lavia ieri su Linkiesta, sottolineando la capacità di Giorgia Meloni nell’esercitare la sua leadership su Matteo Salvini e Antonio Tajani (cosa che non riesce Elly Schlein nel suo campo). Con la sponda del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che in conferenza stampa ha spiegato che i contadini e i pescatori sono contenti della manovra economica; meno le banche. sembrava di sentire un populista russo dell’Ottocento. Quindi, alla fine, la lotta di classe da avanspettacolo sugli extraprofitti tra il rivoluzionario capo leghista e il rappresentante del Capitale Tajani si è risolta in una burletta. È il solito gioco delle parti a uso e consumo della propaganda in cui tutto sembra precipitare e invece a cascarci è sempre l’opposizione e alcuni media. Linkiesta.it - La destra sembra sempre sul punto di capitolare, poi ritrova l’unità in nome del governo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gioco delle tre carte al centroriesce alla perfezione. La casistica è ormai pesante. Della finanziaria ha scritto Mario Lavia ieri su Linkiesta, sottolineando la capacità di Giorgia Meloni nell’esercitare la sua leadership su Matteo Salvini e Antonio Tajani (cosa che non riesce Elly Schlein nel suo campo). Con la sponda del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che in conferenza stampa ha spiegato che i contadini e i pescatori sono contenti della manovra economica; meno le banche.va di sentire un populista russo dell’Ottocento. Quindi, alla fine, la lotta di classe da avanspettacolo sugli extraprofitti tra il rivoluzionario capo leghista e il rappresentante del Capitale Tajani si è risolta in una burletta. È il solito gioco delle parti a uso e consumo della propaganda in cui tuttoprecipitare e invece a cascarci èl’opposizione e alcuni media.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La legge della destra sul “reato universale” soffoca ogni dibattito sulla Gpa - Uno stato democratico assolve il proprio dovere costitutivo quando apre spazi di dibattito pubblico. Invece, con il testo sulla gestazione per altri lo stato chiude col sigillo coartante del diritto p ... (editorialedomani.it)

Cerno: se la Manovra (e la rosicata) sono di sinistra - Tanto rosicò, che piovve. Sì, perché se c’è una critica che l’elettore di destra potrebbe muovere a Giorgia Meloni è, per assurdo, che la manovra in discussione sembra fatta dalla sinistra. Almeno que ... (iltempo.it)

La destra è in crisi. Ma l’opposizione ha spalle troppo gracili - Al Pd spetta il compito di guidare l’alternativa al governo. Ma i dem hanno bisogno di luoghi e modi non occasionali per discutere, riflettere, progettare. Per delineare un pensiero forte e lungo, non ... (editorialedomani.it)