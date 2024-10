La circolazione a senso unico alternato al Traforo del Gran Sasso: impatti e preoccupazioni economiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’implementazione della circolazione a senso unico alternato, attuata nel tratto del Traforo del Gran Sasso dal 14 ottobre, sta causando forti preoccupazioni per l’intero settore dell’autotrasporto e per l’economia dell’Abruzzo. Questa nuova disposizione stradale, programmata per durare 45 giorni, ha generato avvertimenti da diverse associazioni di categoria, sottolineando la necessità di misure correttive per mitigare i disagi economici per le aziende locali. Le ripercussioni sulle province di Teramo e L’Aquila Secondo Mauro Concezzi, responsabile nazionale di Cna Fita, i maggiori disagi ricadranno sulle province di Teramo e L’Aquila, con un significativo incremento dei tempi di percorrenza a causa del restringimento del tratto stradale. Gaeta.it - La circolazione a senso unico alternato al Traforo del Gran Sasso: impatti e preoccupazioni economiche Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’implementazione della, attuata nel tratto deldeldal 14 ottobre, sta causando fortiper l’intero settore dell’autotrasporto e per l’economia dell’Abruzzo. Questa nuova disposizione stradale, programmata per durare 45 giorni, ha generato avvertimenti da diverse associazioni di categoria, sottolineando la necessità di misure correttive per mitigare i disagi economici per le aziende locali. Le ripercussioni sulle province di Teramo e L’Aquila Secondo Mauro Concezzi, responsabile nazionale di Cna Fita, i maggiori disagi ricadranno sulle province di Teramo e L’Aquila, con un significativo incremento dei tempi di percorrenza a causa del restringimento del tratto stradale.

