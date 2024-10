Il commovente ricordo di Louis Tomlinson per Liam Payne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pure Rita Ora ha ricordato l’artista Ha scosso il mondo della musica l’improvvisa morta di Liam Payne, ex membro degli One Direction. Louis Tomlinson, pure lui ex componente della band ha voluto dedicare una lunga dedica all’amico. “Sono oltremodo distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello. Liam era una persona che ammiravo ogni giorno, un’anima così positiva, divertente e gentile. Ho incontrato Liam per la prima volta quando aveva lui 16 anni, io 18, e rimasi subito stupito dalla sua voce. Con il trascorrere del tempo ho avuto la possibilità di vedere un fratello gentile, che avevo desiderato da tutta la vita”. Poi Louis Tomlinson continua: “Spesso parlavamo di tornare in studio insieme per cercare di ricreare la chimica che avevamo costruito con la band. 361magazine.com - Il commovente ricordo di Louis Tomlinson per Liam Payne Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pure Rita Ora ha ricordato l’artista Ha scosso il mondo della musica l’improvvisa morta di, ex membro degli One Direction., pure lui ex componente della band ha voluto dedicare una lunga dedica all’amico. “Sono oltremodo distrutto mentre scrivo queste righe, ma ieri ho perso un fratello.era una persona che ammiravo ogni giorno, un’anima così positiva, divertente e gentile. Ho incontratoper la prima volta quando aveva lui 16 anni, io 18, e rimasi subito stupito dalla sua voce. Con il trascorrere del tempo ho avuto la possibilità di vedere un fratello gentile, che avevo desiderato da tutta la vita”. Poicontinua: “Spesso parlavamo di tornare in studio insieme per cercare di ricreare la chimica che avevamo costruito con la band.

