Grande Fratello, concorrente vuole la lasciare il reality: il motivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una protagonista dell'attuale edizione del Grande Fratello ha espresso la volontà di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di Jessica Morlacchi, divenuta in breve tempo una dei concorrenti più apprezzati dal pubblico della trasmissione. La cantante, ex frontwoman dei Gazosa, ha confessato di voler uscire dalla Casa più spiata d'Italia dopo il litigio avuto con la coinquilina Yulia Bruschi. Dopo il battibecco tra la modella di origini cubane e Mariavittoria Minghetti, che ha accusato la prima di averle dato una spallata, Jessica ha recriminato a Yulia di aver chiuso ogni possibilità di dialogo con lei. Allo scontro è seguito lo sfogo della cantante, che ha confidato a Clayton Norcross di "non volersi ammalare".

