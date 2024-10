Iltempo.it - Gli ultimi minuti di Sinwar prima della fine e quel gesto contro il drone | GUARDA

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La notizia campeggia oggi sulle prime pagine di tutti i giornali: il leader di Hamas Yahyaè stato ucciso dalle Forze di difesa di Israele in un'operazione condotta a Rafah, nell'area meridionaleStriscia di Gaza. Laconferma è arrivata dai risultati dei test preliminari condotti sulla salma, trasferita dai militari delle Idf nello Stato ebraico. Secondo l'emittente israeliana Channel 12, le analisi iniziali sul corpo hanno subito certificato la "totale corrispondenza" con l'identità del capo dei capi di Hamas. A fare il giro del web, ora, è un video diffuso dal portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, che ritrae la mente del brutale attacco del 7 ottobre ferito, in un angolo di una stanza di un edificio devastato. Raw footage of Yahya's last moments: pic.twitter.