Eros Di Ronza l’omicidio ripreso dalle telecamere | il video che mostra tutto

C'è un video che immortala gli ultimi atti di vitta di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso nella mattina del 17 ottobre, alle 5 circa, in viale Giovanni da Cermenate, a Milano. La vittima, con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, è stato colpito con 20 forbiciate dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar-tabaccheria. Il 30enne titolare dell'esercizio e lo zio di 49 anni sono stati fermati come principali sospettati dell'omicidio. Leggi anche: Eros Di Ronza, il rapinatore ucciso a forbiciate insultato sui social: "Un delinquente in meno, non ci mancherai" Le telecamere di sicurezza immortalano gli ultimi momenti Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, che sono state condivise tra i residenti della zona, mostrano i drammatici istanti dell'accaduto.

Omicidio di Eros Di Ronza - le telecamere hanno ripreso tutto : il furto e l’aggressione mortale - . Eros Di Ronza è stato ucciso con venti fendenti di forbice: arrestate due persone Erano da poco passate le cinque di giovedì mattina quando, fuori dal bar al civico 35A di viale Giovanni da Cermenate a Milano, è arrivato il Kymco dei due ladri, pronti a svaligiare il locale. Le immagini delle telecamere di sicurezza parlano chiaro. (Cityrumors.it)

Aggredito con 20 colpi di forbice dopo il furto dei Gratta e vinci : il video della morte di Eros Di Ronza - Una sequenza ripresa da una telecamera del locale. Eros Di Ronza, 37 anni, aveva tre figli e diversi precedenti penali, per lo più per reati contro il patrimonio. ucciso per aver tentato di rubare da un bar-tabaccheria dei Gratta e vinci. Così sono stati allertati i proprietari, una famiglia cinese, che abita vicina al locale. (Secoloditalia.it)

Eros Di Ronza - il rapinatore ucciso a forbiciate insultato sui social : “Un delinquente in meno - non ci mancherai” - Il titolare del bar sarà a breve interrogato dal pm di turno in Questura. Si, ha rubato, si avrà avuto problemi con la giustizia ma è stato ucciso e fino a prova contraria non era armato, stava cercando di scappare. 30 del mattino. Un uomo, Eros Di Ronza, è stato trovato morto a causa di una o più coltellate per strada, in via Giovanni da Cermenate. (Thesocialpost.it)