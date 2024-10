Empoli-Napoli, Conte in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonio Conte parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Empoli-Napoli, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico leccese parlerà a Castelvolturno per presentare i temi di un incontro davvero atteso per la capolista, quello in casa dei toscani sempre molto insidiosi in questo avvio di campionato sopra le righe, anche se i partenopei hanno dimostrato di avere diverse armi a disposizione. Conte IN conferenza stampa oggi IN TV Antonio Conte parlerà in conferenza stampa oggi in tv alle ore 15 di venerdì 18 ottobre. diretta possibile sul canale Youtube del Napoli, ma anche sulle radio locali legate al club partenopeo. In ogni caso, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con la diretta scritta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonioparlerà inin tv alla vigilia di, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025: ecco le informazioni su. Il tecnico leccese parlerà a Castelvolturno per presentare i temi di un incontro davvero atteso per la capolista, quello in casa dei toscani sempre molto insidiosi in questo avvio di campionato sopra le righe, anche se i partenopei hanno dimostrato di avere diverse armi a disposizione.ININ TV Antonioparlerà inin tv alle ore 15 di venerdì 18 ottobre.possibile sulYoutube del, ma anche sulle radio locali legate al club partenopeo. In ogni caso, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con lascritta.

LIVE – Empoli-Napoli - Antonio Conte in conferenza stampa (DIRETTA) - . PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH The post LIVE – Empoli-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa (DIRETTA) appeared first on SportFace. La capolista non vuole fermarsi e tutti si aspettano un nuovo successo, ma i padroni di casa saranno da prendere con le pinze e a questo proposito le parole del mister partenopeo forniranno delle indicazioni utili. (Sportface.it)

Empoli-Napoli - arriva l’appello in diretta : la richiesta riguarda i tifosi - Per ogni partita vengono messe in campo tutte le misure e quando arrivano le grandi ci sono delle misure intensificate che vedono a lavoro sia la nostra Polizia Municipale, ma anche le altre forze dell’ordine. Il legame con il Napoli è anche solido, quando ha vinto lo scudetto anche da noi ci son stati un po’ di festeggiamenti”. (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli - Valcareggi : “Pressione? I giocatori sono abituati “ - . La gara è aperta, ma il pronostico è per il Napoli. Furio Valcareggi, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Fazzini? E’ fortissimo, è il nuovo Tardelli, fa tutto il campo, ha una classe notevole, tira in porta, è cattivo ed aggressivo, se perde la palla la riagguanta. (Terzotemponapoli.com)