Dramma nel triathlon, due atleti muoiono di infarto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due atleti sono tragicamente morti durante i Campionati del Mondo di triathlon nella categoria Master, tenutisi giovedì 17 ottobre a Torremolinos, nel sud della Spagna. La notizia è stata confermata dagli organizzatori dell’evento, che hanno comunicato che entrambi i partecipanti, di 57 e 79 anni, sono deceduti a causa di infarti avvenuti durante la competizione. In un breve comunicato stampa, la British triathlon Federation ha confermato la morte di uno dei suoi atleti senza fornire ulteriori dettagli. Anche la World triathlon ha espresso il suo cordoglio, dichiarando: “Con profonda tristezza vi informiamo che due partecipanti, uno britannico e uno messicano, sono morti durante i Campionati del Mondo. Estendiamo le nostre più sincere condoglianze alle loro famiglie, amici e alla comunità del triathlon”. Thesocialpost.it - Dramma nel triathlon, due atleti muoiono di infarto Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Duesono tragicamente morti durante i Campionati del Mondo dinella categoria Master, tenutisi giovedì 17 ottobre a Torremolinos, nel sud della Spagna. La notizia è stata confermata dagli organizzatori dell’evento, che hanno comunicato che entrambi i partecipanti, di 57 e 79 anni, sono deceduti a causa di infarti avvenuti durante la competizione. In un breve comunicato stampa, la BritishFederation ha confermato la morte di uno dei suoisenza fornire ulteriori dettagli. Anche la Worldha espresso il suo cordoglio, dichiarando: “Con profonda tristezza vi informiamo che due partecipanti, uno britannico e uno messicano, sono morti durante i Campionati del Mondo. Estendiamo le nostre più sincere condoglianze alle loro famiglie, amici e alla comunità del”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due atleti sono morti durante la coppa del Mondo di Triathlon master : fatale un doppio arresto cardiaco - Tragedia durante la tappa di Coppa del Mondo di Triathlon in Spagna, vicino a Malaga. Un atleta britannico di 57enne anni è morto durante la sessione di corsa, mentre il messicano, 79enne, ha accusato il malore fatale nella gara di nuoto. A nulla son valsi i soccorsi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

FOTO/ Gli atleti della Kronos sugli scudi al Triathlon degli Argonauti - it. Prossimo appuntamento per i ragazzi del presidente Titi domenica prossima al Triathlon medio Lake Varano 113. Nella gara femminile ottima prova per Dina Caliro che termina ai piedi del podio 4a assoluta e prima di Cat. Tempo di lettura: < 1 minutoKronos Triathlon Team in gara al Triathlon degli Argonauti su distanza Olimpica No Draft. (Anteprima24.it)

Pista di atletica pronta tra pochi giorni - Castorri a Roma incontra il presidente della Federazione Italiana Triathlon - Grazie alla manifestazione di. . In vista dell’ormai prossima conclusione dei lavori nella nuova pista di atletica, prevista nel mese di novembre, nella giornata di ieri il Vicesindaco Christian Castorri ha incontrato a Roma Riccardo Giubilei, Presidente di Fitri (Federazione Italiana Triathlon). (Cesenatoday.it)