Donne in lizza, da Selvaggia a Regina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sì, certo, il regolamento per le Civiche benemerenze prevede "l'assoluta riservatezza sulle proposte" fino al giorno della premiazione, il 7 dicembre, il giorno di Sant'Ambrogio. Ma molti nomi sono già emersi perché comunicati dagli stessi proponenti, quasi sempre i consiglieri comunali. In fondo è anche questo il bello degli Ambrogini: il dibattito cittadino sui nomi a cui consegnare ogni anno 15 medaglie d'oro e 30 attestati. Le candidature su cui si discuterà di più quest'anno? Il nome di Enrico Berlinguer, svelato dal Giorno, pone la maggioranza di centrosinistra in una posizione delicata. Quest'anno cade il 40° anniversario dalla morte dell'ex segretario del Pci, mercoledì a Roma è stato presentato il film a lui dedicato, "Berlinguer. La grande ambizione", interpretato da Elio Germano. Complicato bocciare Berlinguer, anche se i suoi legami con Milano non sono molti.

