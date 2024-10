Formiche.net - Democrazia, difesa, globalizzazione. Quale futuro per l’ordine globale

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Prima c’era l’idea che l’economia decidesse tutto, e che la politica fosse un’attività ancillare. Ora, intendiamoci, la politica rispetto all’economia è in un certo senso un’attività ancillare, in quanto non produce incrementi di ricchezza, è l’economia che produce, è la società che produce, la politica distribuisce. Però se c’è stato un grande problema negli anni che sono arrivati fino al 200q, è di pensare che l’unica razionalità possibile fosse la razionalità economica sostanzialmente e che dall’economia dipendesse tutto”.