Chiuse le indagini sulla ciclista travolta da una betoniera a Milano: Granelli rischia il processo (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, precedentemente con delega alla Mobilità, rischia il processo per omicidio colposo insieme ad altri due funzionari comunali. La procura, infatti, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini sulla morte di Cristina Scozia. Si tratta della ciclista 39enne travolta da una betoniera il 20 aprile 2023. Il mezzo pesante l’ha uccisa mentre procedeva in bici, tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. Nel fascicolo Granelli era stato iscritto insieme all’autista a bordo del mezzo e ai due funzionari. L’iscrizione è stata confermata nell’atto di chiusura indagini. L’avvocato di Granelli: «Convinti dell’estraneità» Il legale di Granelli, Franco Rossi Galante, come riportato da Repubblica ha spiegato: «La contestazione è molto cervellotica. Lettera43.it - Chiuse le indagini sulla ciclista travolta da una betoniera a Milano: Granelli rischia il processo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’assessore alla Sicurezza del Comune diMarco, precedentemente con delega alla Mobilità,ilper omicidio colposo insieme ad altri due funzionari comunali. La procura, infatti, ha notificato l’avviso di conclusione dellemorte di Cristina Scozia. Si tratta della39enneda unail 20 aprile 2023. Il mezzo pesante l’ha uccisa mentre procedeva in bici, tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria. Nel fascicoloera stato iscritto insieme all’autista a bordo del mezzo e ai due funzionari. L’iscrizione è stata confermata nell’atto di chiusura. L’avvocato di: «Convinti dell’estraneità» Il legale di, Franco Rossi Galante, come riportato da Repubblica ha spiegato: «La contestazione è molto cervellotica.

Milano - investita e uccisa sulla pista ciclabile : l’assessore Marco Granelli rischia il processo - Già lo scorso gennaio, nel corso delle indagini, era emerso che Granelli era stato formalmente iscritto nel registro degli indagati, nell'inchiesta dell'aggiunta Tiziana Siciliano e del pm Mauro Clerici, per omicidio colposo in relazione alla morte della 39enne, travolta e uccisa dalla betoniera. In questo, come in altri casi a Milano, la vittima sarebbe stata investita per il cosiddetto ‘angolo ... (Ilgiorno.it)

Milano - indagini chiuse per Marco Granelli : omicidio colposo per la morte di una ciclista - Indagini parallele per altre figure coinvolte Oltre a Marco Granelli, l’indagine ha coinvolto anche l’autotrasportatore responsabile dell’incidente e due dirigenti comunali che hanno svolto un ruolo nella supervisione della sicurezza delle infrastrutture. L’ex assessore alla Mobilità, che ha ricoperto questo ruolo fino a diventare assessore alla Sicurezza, è ritenuto responsabile per potenziali ... (Gaeta.it)

