Calcio: Ancelotti "Mbappè? Solo speculazioni, non è turbato" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Real Madrid: "Lo vedo tutti i giorni, lavora bene ed è entusiasta" MADRID (SPAGNA) - Nonostante sia nell'occhio del ciclone, Kylian Mbappè "non sembra affatto turbato" dalle accuse di stupro arrivate dopo una notte brava a Stoccolma. Ad assicurarlo è il tecnico del Real Madrid, Carlo Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Ancelotti "Mbappè? Solo speculazioni, non è turbato" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Real Madrid: "Lo vedo tutti i giorni, lavora bene ed è entusiasta" MADRID (SPAGNA) - Nonostante sia nell'occhio del ciclone, Kylian"non sembra affatto" dalle accuse di stupro arrivate dopo una notte brava a Stoccolma. Ad assicurarlo è il tecnico del Real Madrid, Carlo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Real Madrid - Ancelotti : “Mbappé aveva dei giorni liberi - non ho un’agenzia che organizza viaggi” - Abbiamo giovani che possono dare il loro contributo, c’è il rientro di Alaba, che presto sarà con la squadra. Io sono stato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno. Mi concentro sul lavoro che fa. The post Real Madrid, Ancelotti: “Mbappé aveva dei giorni liberi, non ho un’agenzia che organizza viaggi” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Calcio - accusa di stupro : Mbappé si allena con il Real Madrid - L’entourage di Mbappé ha respinto come “false, irresponsabili e calunniose” le notizie circolate sui media svedesi. Kylian Mbappé, assente dal doppio impegno della Francia in Nations League, si è regolarmente allenato con i compagni di squadra del Real Madrid nel centro sportivo di Valdebebas, cercando di non pensare alla presunta denuncia per stupro presentata contro di lui dopo una visita a ... (Lapresse.it)

Mbappé - al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) - Molina ha pubblicato un video di dieci minuti su YouTube. Hanno ricevuto richieste da due media e poi sono stati presi dal panico. Finora, anche i media spagnoli tengono bassa la notizia. Lunedì Kylian Mbappé è tornato ad allenarsi con il Real Madrid. Al momento, ribadisce il quotidiano svedese che riporta Molina, il Madrid è in silenzio stampa. (Ilnapolista.it)