Buchmesse, Libri, autori e musica: l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fiera del Libro di Francoforte, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna dell’Italia, quest’anno Ospite d’Onore. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importanti autori italiani del panorama contemporaneo. Dibattiti, letture e presentazioni L'articolo Buchmesse, Libri, autori e musica: l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladel Libro di, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna del, quest’anno Ospite d’Onore. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importantiitaliani del panorama contemporaneo. Dibattiti, letture e presentazioni L'articoloindiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchmesse - Libri - autori e musica : l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte - Dibattiti, letture e presentazioni […]. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importanti autori italiani del panorama contemporaneo. (Adnkronos) – La Fiera del Libro di Francoforte, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna dell’Italia, quest’anno Ospite d’Onore. (Periodicodaily.com)

La fiera del libro di Francoforte celebra l’Italia : eventi e incontri imperdibili - Infine, alle 16:30 il focus sarà sul romance contemporaneo con Erin Doom e Felicia Kingsley che, affiancate da Thomas Sachsenmaier, offriranno uno sguardo sul successo di questo genere. Con moderazione di Stefan Klein, il duo metterà in luce l’intersezione tra letteratura e scienza, svelando aspetti sulla nascita della vita e dell’universo. (Gaeta.it)

Buchmesse - Libri - autori e musica : l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte - (Adnkronos) – La Fiera del Libro di Francoforte, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna dell’Italia, quest’anno Ospite d’Onore. Dibattiti, letture e presentazioni […] The post Buchmesse, Libri, autori e musica: l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)