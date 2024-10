Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 18 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 18 ottobre Altre tensioni tra Eleni e Leander, mentre Alexandra cerca disperatamente di riconquistare Christoph. Florian continua a essere preoccupato per la sua salute e Max, preoccupato per Vanessa, cerca di supportarla in vista del parto. Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 18Altre tensioni tra Eleni e Leander, mentre Alexandra cerca disperatamente di riconquistare Christoph. Florian continua a essere preoccupato per la sua salute e Max, preoccupato per Vanessa, cerca di supportarla in vista del parto.

