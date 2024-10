Pronosticipremium.com - ? Ligue 1: Monaco-Lille, il Pronostico: info match, scommesse e probabili formazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La1 riparte con un bigche vede la capolistasfidare il, in un’anticipo che promette spettacolo. Le due squadre si affrontano dopo la pausa per le nazionali, con ilche guida la classifica grazie a una serie di prestazioni solide e convincenti. Il, da parte sua, ha ritrovato forma e fiducia nelle ultime settimane, e si presenta come una delle principali minacce per la squadra di Huetter.: Alla conquista della vetta Gli asemist, sotto la guida di Adi Huetter, hanno approfittato del pareggio del PSG per issarsi in cima alla classifica, distanziando i rivali parigini di 2 punti.