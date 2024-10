Yemen, raid Usa sui depositi di armi degli Houthi: “Possiamo colpire sempre e ovunque” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington aggiunge un nuovo tassello al quadro del conflitto in atto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro depositi di armi degli Houthi in Yemen utilizzando anche i bombardieri stealth B-2. “Le forze del Centro Centrale di Comando (Centcom) hanno condotto multipli e precisi attacchi aerei su numerosi depositi di armi degli Houthi nelle aree da loro controllate in Yemen”, recita la nota nella quale si parla di “strutture sotterranee fortificate” contenenti “armi convenzionali avanzate usate contro le forze armate statunitensi e le imbarcazioni civili che navigano nelle acque tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden”. Ilfattoquotidiano.it - Yemen, raid Usa sui depositi di armi degli Houthi: “Possiamo colpire sempre e ovunque” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington aggiunge un nuovo tassello al quadro del conflitto in atto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco controdiinutilizzando anche i bombardieri stealth B-2. “Le forze del Centro Centrale di Comando (Centcom) hanno condotto multipli e precisi attacchi aerei su numerosidinelle aree da loro controllate in”, recita la nota nella quale si parla di “strutture sotterranee fortificate” contenenti “convenzionali avanzate usate contro le forze armate statunitensi e le imbarcazioni civili che navigano nelle acque tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden”.

