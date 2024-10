Vende falsi permessi di soggiorno, condannato a svolgere lavori di pubblica utilità (Di giovedì 17 ottobre 2024) Procurava falsi permessi di soggiorno per stranieri, professionista patteggia 8 mesi, pena commutata in lavori di pubblica utilità. L’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Antonini, era accusato di aver violato la normativa sull’immigrazione, in concorso con altre persone, tra cui un avvocato Perugiatoday.it - Vende falsi permessi di soggiorno, condannato a svolgere lavori di pubblica utilità Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Procuravadiper stranieri, professionista patteggia 8 mesi, pena commutata indi. L’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Antonini, era accusato di aver violato la normativa sull’immigrazione, in concorso con altre persone, tra cui un avvocato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Business ricongiungimenti familiari. Quattromila euro per permessi falsi - Sempre in base alle indagini, diversi cittadini extracomunitari, per regolarizzare la loro posizione, avrebbero aperto ditte individuali, fatte risultare più "vecchie" o sarebbero risultati dipendenti di queste aziende. Il 58enne destinatario della misura cautelare, invece, si sarebbe occupato di registrare gli affitti all’Agenzia delle Entrate. (Lanazione.it)

Ventotto indagati - due ai domiciliari. A Terni c’era anche la “fabbrica“ dei falsi permessi di soggiorno - L’ipotesi contestata è associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di documenti necessari al rilascio di un titolo di soggiorno e a favorire, grazie agli stessi documenti, la permanenza di stranieri sul territorio nazionale e l’ingresso degli stessi in Italia attraverso il “ricongiungimento familiare“. (Lanazione.it)

Macerata - l’inchiesta sui migranti : “Giro di documenti falsi per ottenere i permessi” - Macerata, 7 agosto 2024 – Quattromila euro per il “pacchetto completo”: un contratto di lavoro, un domicilio dove risiedere, i documenti che servivano per ottenere la cittadinanza italiana. Sempre in base alle indagini, diversi cittadini extracomunitari, per regolarizzare la loro posizione, avrebbero aperto ditte individuali, fatte risultare più “vecchie” o sarebbero risultati dipendenti di ... (Ilrestodelcarlino.it)