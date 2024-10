Lanazione.it - Treni. Tratto aretino e valdarnese. Situazione insostenibile

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – La misura è colma anche per esponenti della maggioranza. Così, questa mattina, il consigliere regionale del Pd Cristiano Benucci ha presentato una interrogazione urgente per chiedere al presidente Giani e all’assessore Baccelli di intervenire con urgenza versotalia e RFI. "Anche stamani ladei ritardi deisia sulla tratta Borgo San Lorenzo - Firenze via Pontassieve, sia sulla linea lenta da Figline Valdarno a Firenze e’ stata pesantissima - ha tuonato Benucci - Ritardi che arrivano e, talvolta, superano i sessanta minuti sono lesivi della dignità di lavoratori e studenti che sono costretti a giustificare ritardi fuori misura". Come ha ricordato Benucci, c'è poi un altro aspetto: il problema sul dimensionamento deiche costringe tanti passeggeri a non poter trovare posto nelle carrozze.