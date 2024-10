Tananai sorprende gli increduli passeggeri nella metropolitana di Milano, cantando i nuovi brani del disco “Calmocobra” – IL VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tananai incappucciato entra, a sorpresa, in uno dei vagoni della metro di Milano per presentare in anteprima esclusiva i brano del nuovo album “Calmocobra”, in uscita domani. Cassa in spalla e microfono il cantautore ha abbracciato gli ignari passeggeri scatenandosi tra le note di “Punk Love Storia”, uno dei brani inediti. Il disco contiene 12 tracce, di cui 9 inediti e preceduto dai singoli “Veleno” (disco di platino), la hit estiva “Storie Brevi” con Annalisa (doppio disco di platino) e l’ultimo singolo “Ragni”. Aprirsi a collaborazioni è sinonimo di intelligenza creativa ed è per questo che “Calmocobra” è stato scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi, che è anche il manager. Ilfattoquotidiano.it - Tananai sorprende gli increduli passeggeri nella metropolitana di Milano, cantando i nuovi brani del disco “Calmocobra” – IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)incappucciato entra, a sorpresa, in uno dei vagoni della metro diper presentare in anteprima esclusiva i brano del nuovo album “”, in uscita domani. Cassa in spalla e microfono il cantautore ha abbracciato gli ignariscatenandosi tra le note di “Punk Love Storia”, uno deiinediti. Ilcontiene 12 tracce, di cui 9 inediti e preceduto dai singoli “Veleno” (di platino), la hit estiva “Storie Brevi” con Annalisa (doppiodi platino) e l’ultimo singolo “Ragni”. Aprirsi a collaborazioni è sinonimo di intelligenza creativa ed è per questo che “” è stato scritto e interpretato dastesso, che ne ha curato la produzione con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, con la direzione artistica di Stefano Clessi, che è anche il manager.

