Stellantis supererà crisi e concorrenza. Elkann rilancia lo spirito Fiat (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci voleva l'azionista per spegnere l'incendio. John Elkann, che rappresenta il socio più italiano di Stellantis (dall'altra parte c'è lo zoccolo duro francese, nella figura della famiglia Peugeot e dello Stato francese) ha provato a fare il pompiere, dopo i giorni difficili del suo uomo di fiducia, Carlos Tavares, il ceo di ferro del gruppo, che con ogni probabilità nel 2026 passerà la mano, dopo quasi sei anni al timone della casa automobilistica. Il dirigente portoghese che guida il costruttore dal 2021, quando prese il testimone di Mike Manley, dopo la fine dell'era Marchionne, è andato in collisione con il governo italiano. Prima, la richiesta di incentivi per tentare di ridare Fiato al mercato delle auto elettriche, impantanato e apparentemente inerme di rispondere alla concorrenza cinese. Poi la minaccia, più velata che reale, di tagli negli stabilimenti dello Stivale.

