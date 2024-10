Quifinanza.it - Squalifica Pogba, risoluzione del contratto con la Juve: stipendio e mercato alla sua età

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La riduzione delladiha ovviamente aperto una finestra sul suo futuro. A partire da marzo 2025 potrà tornare in campo, dunque, ma la via che conducentus sembra gli sia del tutto preclusa. C’è un nuovo progetto in casa bianconera e nessuno spazio per il francese. Questi ha però unin essere, dunque quale sarà la soluzione tra le parti?ntus,delL’incubo per Paulterminerà con largo anticipo, scacciando i fantasmi di un possibile addio al calcio giocato. Per il centrocampista francese non c’è però più spazio nellantus. La squadra di Thiago Motta guarda al futuro e la società non sembra affatto dispiaciuta di non dover sostenere più il suo ingente. Quest’ultimo ha però valenza fino a giugno 2026 e per questo motivo le parti stanno discutendo.