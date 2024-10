Sciopero dei mezzi pubblici in Italia il 18 ottobre: cosa aspettarsi per il trasporto locale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 18 ottobre si preannuncia come un venerdì di notevoli disagi per i pendolari Italiani a causa di uno Sciopero generale dei mezzi pubblici. Indetto dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, questo evento di mobilitazione nazionale coinvolgerà non solo i lavoratori del trasporto pubblico locale, ma anche diverse categorie di lavoratori in altri settori, sia pubblici che privati. Le modalità e l’intensità dello Sciopero varieranno significativamente a seconda delle diverse città Italiane. Dettagli dello Sciopero e tempi di mobilitazione L’astensione dal lavoro inizierà a mezzanotte del 18 ottobre e si protrarrà fino alle 23:59 dello stesso giorno. Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato sono stati invitati a unirsi alla protesta, seppur con alcune eccezioni degne di nota. Gaeta.it - Sciopero dei mezzi pubblici in Italia il 18 ottobre: cosa aspettarsi per il trasporto locale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 18si preannuncia come un venerdì di notevoli disagi per i pendolarini a causa di unogenerale dei. Indetto dai sindacati Si-Cobas e Al-Cobas, questo evento di mobilitazione nazionale coinvolgerà non solo i lavoratori delpubblico, ma anche diverse categorie di lavoratori in altri settori, siache privati. Le modalità e l’intensità dellovarieranno significativamente a seconda delle diverse cittàne. Dettagli delloe tempi di mobilitazione L’astensione dal lavoro inizierà a mezzanotte del 18e si protrarrà fino alle 23:59 dello stesso giorno. Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato sono stati invitati a unirsi alla protesta, seppur con alcune eccezioni degne di nota.

