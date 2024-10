Pulisic si è preso il Milan: “Mi ha cambiato la carriera” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Christian Pulisic ha conquistato il Milan. L’americano è ormai una pedina inamovibile dello scacchiere del Diavolo Gol e assist. Da quando è sbarcato al Milan Christian Pulisic è letteralmente rinato. L’americano, arrivato tra lo scetticismo generale, è diventato uno dei protagonisti della squadra rossonera: prima Stefano Pioli, poi Paulo Fonseca non hanno avuto alcun dubbio sul puntare sull’ex Chelsea e Borussia Dortmund. Christian Pulisic (LaPresse) – Calciomercato.itPer il Milan è stato davvero un affare, acquistato per una ventina di milioni di euro, oggi il calciatore ha una valutazione di almeno il triplo. La scorsa stagione, quella dell’esordio con la maglia del Diavolo, si è conclusa nel migliore dei modi, con quindici gol e undici assist. Calciomercato.it - Pulisic si è preso il Milan: “Mi ha cambiato la carriera” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Christianha conquistato il. L’americano è ormai una pedina inamovibile dello scacchiere del Diavolo Gol e assist. Da quando è sbarcato alChristianè letteralmente rinato. L’americano, arrivato tra lo scetticismo generale, è diventato uno dei protagonisti della squadra rossonera: prima Stefano Pioli, poi Paulo Fonseca non hanno avuto alcun dubbio sul puntare sull’ex Chelsea e Borussia Dortmund. Christian(LaPresse) – Calciomercato.itPer ilè stato davvero un affare, acquistato per una ventina di milioni di euro, oggi il calciatore ha una valutazione di almeno il triplo. La scorsa stagione, quella dell’esordio con la maglia del Diavolo, si è conclusa nel migliore dei modi, con quindici gol e undici assist.

