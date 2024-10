Povertà in Italia nel 2023 | oltre 22 milioni di famiglie colpite focus su giovani e famiglie numerose

Povertà in Italia nel 2023: oltre 2,2 milioni di famiglie colpite, focus su giovani e famiglie numerose (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel 2023, la situazione della Povertà in Italia ha mostrato dati critici, con oltre 2,2 milioni di famiglie che vivono in Povertà assoluta, rappresentando l’8,4% del totale delle famiglie residenti. Questo dato risulta stabile rispetto all’anno precedente, come indicato nel report pubblicato dall’ISTAT. In particolare, la Povertà ha un impatto significativo sui giovani e sulle famiglie numerose, evidenziando le disuguaglianze socio-economiche presenti nel paese. Povertà assoluta: statistiche e tendenze Secondo le informazioni fornite dall’ISTAT, circa 5,7 milioni di individui, ovvero il 9,7% della popolazione residente, si trovano in situazione di Povertà assoluta. Tra i gruppi più vulnerabili, l’incidenza della Povertà fra i minori è registrata al 13,8%, coinvolgendo quasi 1,3 milioni di bambini e adolescenti. Gaeta.it - Povertà in Italia nel 2023: oltre 2,2 milioni di famiglie colpite, focus su giovani e famiglie numerose Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel, la situazione dellainha mostrato dati critici, con2,2diche vivono inassoluta, rappresentando l’8,4% del totale delleresidenti. Questo dato risulta stabile rispetto all’anno precedente, come indicato nel report pubblicato dall’ISTAT. In particolare, laha un impatto significativo suie sulle, evidenziando le disuguaglianze socio-economiche presenti nel paese.assoluta: statistiche e tendenze Secondo le informazioni fornite dall’ISTAT, circa 5,7di individui, ovvero il 9,7% della popolazione residente, si trovano in situazione diassoluta. Tra i gruppi più vulnerabili, l’incidenza dellafra i minori è registrata al 13,8%, coinvolgendo quasi 1,3di bambini e adolescenti.

