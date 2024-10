Ottavia Piccolo al Verdi di Monte San Savino per la prima nazionale di “Matteotti” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Ottavia Piccolo al Verdi di Monte San Savino per la prima nazionale di “Matteotti” Martedì 22 ottobre luci accese al Teatro Verdi per la prima grande occasione d’incontro della Stagione Teatrale 2024/25: il debutto dello spettacolo “Matteotti – anatomia di un fascismo” di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo prima di stagione con prima nazionale per il Teatro Verdi di Monte San Savino che apre il sipario su uno tra gli spettacoli più attesi del 2024/25: “Matteotti – anatomia di un fascismo” di Stefano Massini con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’appuntamento in teatro, con la festa delle grandi occasioni e di un nuovo inizio, è fissato per martedì 22 ottobre alle ore 21:15. Lanazione.it - Ottavia Piccolo al Verdi di Monte San Savino per la prima nazionale di “Matteotti” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –aldiSanper ladi “” Martedì 22 ottobre luci accese al Teatroper lagrande occasione d’incontro della Stagione Teatrale 2024/25: il debutto dello spettacolo “– anatomia di un fascismo” di Stefano Massini cone I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzodi stagione conper il TeatrodiSanche apre il sipario su uno tra gli spettacoli più attesi del 2024/25: “– anatomia di un fascismo” di Stefano Massini cone I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’appuntamento in teatro, con la festa delle grandi occasioni e di un nuovo inizio, è fissato per martedì 22 ottobre alle ore 21:15.

