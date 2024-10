Oggi la presentazione del libro di Sessa “Sangue di famiglia” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi alle 18.30, all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino 7, avverrà la presentazione del libro “Sangue di famiglia” (Edizioni Medicea, Firenze). Intervengono Elisabetta Abela, presidente Rotary Club Lucca e Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori. Modera la giornalista Maria Elena Marchini. L’incontro con l’autore, il giornalista e scrittore Maurizio Sessa, è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Lucca e rientra nel programma della trentesima edizione di LuccAutori con il patrocinio di Unipop, Università Popolare di Pistoia. Programma completo sul sito www.raccontinellarete.it. Lanazione.it - Oggi la presentazione del libro di Sessa “Sangue di famiglia” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)alle 18.30, all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino 7, avverrà ladeldi” (Edizioni Medicea, Firenze). Intervengono Elisabetta Abela, presidente Rotary Club Lucca e Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori. Modera la giornalista Maria Elena Marchini. L’incontro con l’autore, il giornalista e scrittore Maurizio, è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Lucca e rientra nel programma della trentesima edizione di LuccAutori con il patrocinio di Unipop, Università Popolare di Pistoia. Programma completo sul sito www.raccontinellarete.it.

