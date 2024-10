Netanyahu e il delirio del nuovo 'messia': “Il male è stato colpito ma non abbiamo finito”, Onu: “50mila morti di cui 16mila bambini in 12 mesi” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Onu, in un rapporto pubblicato giovedì, ha avvertito che circa “345.000 abitanti di Gaza” affronteranno livelli di fame "catastrofici" durante questo inverno, rispetto ai 133.000 attuali Netanyahu sembra essersi trasformato in un nuovo “messia” pronto a portare avanti una famigerata “guerra Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu e il delirio del nuovo 'messia': “Il male è stato colpito ma non abbiamo finito”, Onu: “50mila morti di cui 16mila bambini in 12 mesi” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Onu, in un rapporto pubblicato giovedì, ha avvertito che circa “345.000 abitanti di Gaza” affronteranno livelli di fame "catastrofici" durante questo inverno, rispetto ai 133.000 attualisembra essersi trasformato in un” pronto a portare avanti una famigerata “guerra

