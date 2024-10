Morto Yahya Sinwar, ecco la lista dei leader uccisi da Israele in un anno di guerra (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, rappresenta un altro duro colpo nei confronti di Hamas da parte di Israele. Lo Stato ebraico non ha risparmiato neanche gli altri gruppi o milizie accomunati dall’avversione per Tel Aviv, come Hezbollah in Libano o le Guardie rivoluzionarie iraniane. Prima della morte di Sinwar, i più noti personaggi del cosiddetto “asse della resistenza” eliminati erano Hassan Nasrallah, storico leader del Partito di Dio, ucciso il 27 settembre a Beirut insieme al vice comandante della Forza Quds dei Pasdaran in Libano e ad altri alti ufficiali, e il predecessore di Sinwar, Ismail Haniyeh. A inizio ottobre, poi, è toccato a Hashem Safieddine, quello che sarebbe dovuto essere il successore di Nasrallah, rimasto vittima di un raid alla periferia meridionale della capitale libanese. Ilfattoquotidiano.it - Morto Yahya Sinwar, ecco la lista dei leader uccisi da Israele in un anno di guerra Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’one deldi Hamas,, rappresenta un altro duro colpo nei confronti di Hamas da parte di. Lo Stato ebraico non ha risparmiato neanche gli altri gruppi o milizie accomunati dall’avversione per Tel Aviv, come Hezbollah in Libano o le Guardie rivoluzionarie iraniane. Prima della morte di, i più noti personaggi del cosiddetto “asse della resistenza” eliminati erano Hassan Nasrallah, storicodel Partito di Dio, ucciso il 27 settembre a Beirut insieme al vice comandante della Forza Quds dei Pasdaran in Libano e ad altri alti ufficiali, e il predecessore di, Ismail Haniyeh. A inizio ottobre, poi, è toccato a Hashem Safieddine, quello che sarebbe dovuto essere il successore di Nasrallah, rimasto vittima di un raid alla periferia meridionale della capitale libanese.

Biden esulta per la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar : "Ora l'intesa e la fine della guerra" - «Un bel giorno per Israele , gli Usa e il mondo. . . . E l’occasione giusta per raggiungere un accordo e mettere fine alla guerra a Gaza ». Joe Biden e Kamala Harris salutano la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar e la rimozione di quello che è stato considerato a lungo l’ostacolo maggiore al raggiungimento di un’intesa per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. (Gazzettadelsud.it)

Ucciso Yahya Sinwar - alias il Macellaio di Gaza. Chi era la mente del 7 ottobre che parlava l’ebraico - Tutti tranne lui finiti giustiziati e trovati a fine agosto dall’Idf a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Israele era già in possesso del dna e delle impronte digitali perché Sinwar è stato detenuto nel Paese. Quattro anni dopo, nel 2014, Sinwar è entrato nella lista Usa dei ricercati e nel 2016 è diventato il vice capo dell’ufficio politico, al fianco di Ismail Haniyeh. (Notizie.com)

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - Il giorno successivo, il suo ufficio aveva fatto sapere che Sinwar aveva scritto delle lettere per ringraziare coloro che avevano fatto le condoglianze dopo la morte di Ismail Haniyeh, il suo predecessore ucciso il 31 luglio a Teheran. Ma resta molto lavoro da fare". "L'uomo che ha portato disastro e morte nella striscia di Gaza, l'uomo che vi ha fatto soffrire come risultato della sue azioni ... (Liberoquotidiano.it)