Maltempo su buona parte dell’Italia rischio alluvioni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl fronte caldo nordafricano insieme al ciclone atlantico porterà ilestremo in Italia. Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma il risultato della somma delle 2 perturbazioni: entro il 22 ottobre avremo accumuli eccezionali concentrati in 3-4 giorni, anche oltre i 400 litri per metro quadrato, quasi la metà di quanto piove in un anno. Nelle ultime ore il fronte caldo nordafricano ha spinto sabbia del deserto nei cieli italiani e ha già favorito nubifragi esul Nordovest. Questo fronte sarà ancora attivo oggi, con piogge abbondanti su Nordovest e Toscana costiera, poi tra pomeriggio e sera anche verso le restanti regioni centrali tirreniche. Anche sul Nordest acquazzoni intensi con l’ingresso del ciclone atlantico e di un fronte freddo molto attivo.