Quotidiano.net - La grande sfida di Luce!: "Abbattiamo i pregiudizi . Pure nelle nuove tecnologie"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Come affrontare le novità portate dall’intelligenza artificiale? E come rispondere alle sfide a cui siamo tutte e tutti chiamati per restare al passo con lo sviluppo umano? Al Festival di!, sabato a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, lo chiederemo anche ai membri del Comitato scientifico del canale. Esperti del mondo accademico, associativo, manageriale che rappresentano la “coscienza critica“ della testata, chiamata a ispirare contenuti, stimolare il dibattito e aprireprospettive di analisi della società e del presente. Mai come oggi leci chiedono di essere non solo pronti e pronte ad accogliere il cambiamento, ma protagonisti attivi di questo, per guidare l’intelligenza artificiale, per toglierle iche noi stessi, coi nostri codici sociali, immettiamo al suo interno.