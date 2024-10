Universalmovies.it - In arrivo omaggi da UCI Cinemas per Venom: The Last Dance

(Di giovedì 17 ottobre 2024): Theè innelle sale del circuito UCI, e con esso anche le classiche iniziative pensate per gli appassionati. In occasione delle proiezioni che vanno dal 24 al 27 ottobre nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona, il circuito UCIregalerà a tutti i presenti l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film. Ma non finisce qui! Gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle stesse date in tutti i multiplex del Circuito, infatti, riceveranno un poster del film creato appositamente per l’occasione. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di UCI: Thee le note di produzione Il film è stato diretto da Kelly Marcel, co-sceneggiatrice dei primi due capitoli.