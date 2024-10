Linkiesta.it - Il nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato alla nostalgia che innesca pensieri nuovi

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “In quel preciso momento l’uomo disse:che cosa non darei per la gioiadi stare al tuo fianco in Islandasotto il gran giorno immobilee condividerlo adessocome si condivide la musicao il sapore di un frutto.In quel preciso momentol’uomo le stava accanto in Islanda”. Con questa poesia – intitolata “del presente” – Jorge Luis Borges ci porta in riva al mare dei nostri sentimenti: i piedi affondano nella sabbia, lo sguardo va oltre l’orizzonte e il rumore delle onde, come un canto delle sirene, ci porta avanti e indietro nel tempo. Ed è lì che ci chiediamo se l’uomo non sia altro che un animale nostalgico, che non sa vivere del solo presente, ma viaggia sempre tra l’attesa (futuro) e ladelle origini (passato). In questosiamo andati ad indagare oltre la patina dei ricordi, scandagliando tra sogni, archivi, odori e