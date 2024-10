Guerra Israele finisce? La «svolta» con la morte di Sinwar: dalla tregua alla resa di Hamas, gli scenari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base Ilmessaggero.it - Guerra Israele finisce? La «svolta» con la morte di Sinwar: dalla tregua alla resa di Hamas, gli scenari Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il leader diYahyaè stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi era Yahya Sinwar - il leader di Hamas - ucciso in un raid a Gaza - Nato in un campo profughi nella Striscia di Gaza, aveva conosciuto le prigioni israeliane, ed era considerato la «mente» del 7 ottobre. Da allora si nascondeva. (Vanityfair.it)

Chi era Yahya Sinwar - veterano di Hamas e mente dietro l’attacco del 7 ottobre : fu liberato da Israele dopo oltre 20 anni di carcere - Poi a metà settembre è arrivato il terzo – e ultimo – messaggio di Sinwar dalla ‘conquista’ della guida di Hamas: “La resistenza si sta preparando per una battaglia di logoramento e spezzerà la volontà politica del nemico proprio come ha spezzato la sua volontà militare”, affermava. Un ruolo ricoperto fino allo scorso 6 agosto, quando è diventato ufficialmente l’erede di Ismail Haniyeh, il capo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Israele potrebbe aver ucciso Yahya Sinwar - lo spietato leader di Hamas - Al momento l’unica conferma, parziale, è l’esito di un esame preliminare condotto sul cadavere. Secondo Channel 13, il raid sarebbe avvenuto nella zona di Tal Al-Sultan, a Rafah. Dopo la morte di Ismail Haniyeh lo scorso luglio, Sinwar è stato scelto come leader del gruppo. Secondo il Times of Israel, i soldati dell’Idf non sapevano che il leader di Hamas si trovasse nella zona dell’attacco, e ... (Linkiesta.it)