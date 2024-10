Grande fratello Maria Vittoria Minghetti delusa da Tommaso Franchi dopo il bacio | Modera le parole…

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 17 ottobre 2024)tornano al centro delle cronache rosa di2024, dal momento che il gieffino spiazza la coinquilina deludendo i fan,le loro effusioni avute nella Casa diventate virali. In un lungo dialogo che fa chiarezza sui loro rapporti intercorrenti nel gioco l’idraulico fa presente alla Dottoressa di L'articolodail: “le parole” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Caos alper un gioco, Letizia sbotta contro Grecia e Beatrice crolla in un pianto: ‘A quanto pare, trasmetto qualcosa di’2023, il duro sfogo di Massimiliano Varrese: ‘Continua a rompere, non la sopporto più, fatela uscire.